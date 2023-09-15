環境部今天公布2021年空氣污染排放清冊，較前一版2019減少近19％， PM2.5年平均濃度從2019年的每立方公尺16.2微克降至2021年的每立方公尺14.4微克，其中又以交通明顯減排，環境部認為，推動汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，因此主要空污排放量相對減少26.5％。

環境部表示，本次排放清冊(TEDS 12)顯示主要空氣污染物均呈現持續減少趨勢，其中細懸浮微粒(PM2.5)減量23.5％、硫氧化物(SOx)減量19.6％、氮氧化物(NOx)減量17.7％、非甲烷碳氫化合物(NMHC)減量19.2％。

環境部分析，主要是持續推動空氣污染防制方案成果，以及因新冠肺炎疫情使經濟活動較過往有些不同。在工業（點源）方面，因轉單增加活動強度，但在跨部會推動鍋爐改善、國營事業改善、加嚴管制措施等措施下，主要空污排放量仍較2019年減少8.5％；交通方面則因汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，因此主要空污排放量相對減少26.5％。

其他污染部分，則因加嚴「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規範，並加嚴船舶燃油硫含量限值、推動稻草使用腐化菌、減少紙錢焚燒10％、餐飲業油煙輔導改善等工作，使主要空污排放量相對減少23％。

環境部強調，雖然近年空污排放呈現減量趨勢，但之後的減量將如同擰毛巾般日趨艱難，目前已研擬第二期空氣污染防制方案陳報行政院審查中，期藉由精準治理並搭配淨零轉型減污共利效應，持續守護國民健康。