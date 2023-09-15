交通部因應台灣觀光旅遊發展，經歷過3次重要的觀光組織變革，從1960年成立交通部觀光事業小組起步，經旅遊事業局後於1971年成立觀光局迄今，肩負帶領國內旅遊產業及向國際推廣台灣觀光責任。

觀光署首任署長周永暉表示，觀光署的成立是台灣觀光發展跨步向前的重要里程碑，必須要更貼近產業界，將優先展開「促進產業動能，加速振興觀光產業經濟」，廣納建言集結共識，其次為「改變與擴大產學合作的新模式」，解決人力需求問題與培訓觀光人才。

周永暉指出，觀光署同時要「深耕國際旅客市場」，加速恢復「台日韓北三角」及「台越菲南三角」來台旅客數，並以郵輪重鎮的韓國釜山與消費商機的印尼及印度「雙印」為重點，加速開發及設立旅遊服務中心，以交流和溝通來促成觀光往來。

周永暉指出，觀光署將以溝通、合作、創新、領航為使命，持續以公私協力與跨域整合，傳承觀光人「助人利他」、「團隊合作」及「誠信永續」的核心價值，以更宏觀視野布局下一個甲子，打造台灣為「親山．親海．親環島」的魅力寶島，攜手各界將台灣觀光推向世界。

觀光署說明，將持續加強觀光產業與在地的連結，以人為本、以觀光為平台，整合食宿遊購行多個介面後，提出旅客與居民永續和諧的旅遊環境。同時，善用數位科技放眼世界，運用科技與大數據推動智慧旅遊，強化景區數位化服務。

再者，觀光署將強化與文化部、農業部、教育部及客委會、原民會等「三部二會」觀光資源整合，豐富旅遊體驗內涵，並積極攜手地方政府及各民間業者，帶動在地觀光產業鏈，盼藉此將觀光推上國家經濟社會重要位階，帶動關聯產業經濟發展，貢獻整體GDP成長率。