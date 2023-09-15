今年87歲的前副總統連戰，去年一度「小中風」，目前恢復良好。連戰兒子、國民黨副主席連勝文今分享高雄市前市長韓國瑜與連家父子的合照。連勝文表示，父親最近狀況較穩定了，才有辦法和韓市長見面。

「暫時性腦缺血」（Transient Ischemic Attack, TIA），指突發性缺血造成的神經症狀，通常會在24小時內恢復正常。台大醫師黃婷毓曾在台大官網上表示，這種「小中風」的患者，多數於30分鐘內恢復正常，主要症狀為單側肢體突無力或感覺異常、麻木；腦幹缺血症狀，如暈眩、複視、步履不穩、意識不清；眼動脈阻塞症狀，單眼看不見，視力慢慢恢復。

根據文獻記載，一些缺血性中風的患者，曾有過「暫時性腦缺血」徵兆，如果當時能被告知及正確處理，可預防腦中風發生。

醫師強調，當「暫時性腦缺血」發作時，最好前往醫院接受精密檢查，千萬不可大意，尤其是中老年人或患有高血壓及其他心血管危險因子的人，仍應預防中風風險。