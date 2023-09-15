屯區藝文中心將邀請知名劇團演出雜耍特技。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

今年中秋節9月29日，台中市文化局自16日起連續3周，在港藝中心及葫蘆墩、大墩文化中心推出藝文活動，圖書館安排親子手作活動，10月1日晚間安排紙風車劇團在豐原體育場演出《順風耳的新香爐》，邀請民眾聽民歌、看表演、玩手作，歡度中秋節。

台中市文化局9月份連續3周推出中秋節應景活動，葫蘆墩文化中心16日推出「台中市豐原區112年度歡樂節慶音樂會－豐台味」活動，邀請翁立友、夾子電動大樂隊、震樂堂、皇媂樂團及軒豪樂團演出。

屯區藝文中心在16、17日推出「雜耍特技及馬戲表演」，規劃「中秋故事展」；港區藝術中心戶外藝術廣場23日晚間推出「港藝秋夜」民歌演唱會，邀請殷正洋、葉佳修、王海玲、施孝榮、許景淳及李明德等歌手演唱應景民歌。

大墩文化中心24日下午舉辦「天涼好個秋」同樂活動，現場有兒童舞蹈、沖繩三線海島音樂互動，安排文創市集、親子古裝體驗等活動。

台中市立圖書館串聯各分館規劃「銀光下，齊閱讀」系列活動，總館有「星球蠟燭DIY」、大甲分館「璀璨星空瓶DIY」、太平坪林分館「越南傳統星星燈製作」、大雅分館「柚子兔襪娃娃手作」、外埔分館「月吃月圓呀麻糬」活動、豐原分館「月圓人團圓」繪畫比賽、東勢分館有「中秋節」故事繪本製作。

中秋節連假期間，台灣民俗文物館9月29日也邀請大小朋友一起到古色古香的文物館內，品嚐柚子、製作柚子燈籠；紙風車劇團將於10月1日晚間在豐原體育場演出《順風耳的新香爐》。