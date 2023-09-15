H&M在聲明中說，公司在2024年達到10%營益率的目標，正朝著正確的方向前進。本季度獲利能力和庫存水準已被列為重點。

該全球第二大時尚零售商說，6~8月的銷售同於去年同期，但是低於分析師預測的5%成長率。

本業銷售為增加6%，至609億瑞典克朗(約54.5億美元)，低於分析師預期的635億瑞典克朗。

如果除去在俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭的業務，H&M的銷售增長8%。

H&M也宣佈，將於11月開始在烏克蘭重新開業。在去年俄羅斯入侵之後，烏克蘭的門市商店已經關閉。

今年H&M的股價呈現逆轉，至今已上漲53%。但是公司仍有挑戰，在高價領域面對Zara的競爭，在低價領域又有中國快時尚Shein的挑戰。

Zara母公司Inditex在周三公佈半年報，淨利增長40%，超出預期，儘管這家全球最大快時尚公司放慢了漲價的速度。

從8月1日到9月11日，Inditex的銷售增加了14%，低於分析師預期的18%，顯示出由於歐洲的熱浪，抑制了秋冬季服裝的需求。