彰縣府計畫處舉辦數位便民櫃臺行銷宣傳活動，歡迎縣民多多使用該項服務。（孫英哲攝）

彰化縣政府計畫處今天舉辦數位便民櫃臺行銷宣傳活動，強調在一條龍數位便民服務櫃檯下，採「數位孿生」的概念，在原有的臨櫃申辦外，現已有13項線上申辦項目，讓民眾不用來回奔波，節省寶貴時間。

數位發展部多元創新司長莊明芬指出，以往分散於各級政府機關的申辦文件，透過「個人化資料自主運用（MyData）」系統可以提供民眾常用的各項申辦文件電子檔取得，現在透過個人化資料自主運用系統可快速進行業務申辦，簡化申辦流程及民眾奔走不同行政機關申辦文件的時間，希望彰化縣民能夠多加利用。

這套個人化資料自主運用系統於2年前即開始啟用，彰縣府也開始與數位部政府資料開放跨平臺介接，透過宣傳讓更多民眾知道這些便利服務，特別是在近3年的疫情期間，許多民眾線上申辦活動增加許多，如今疫情過後，如何提供民眾網路便捷的服務是當務之急。

彰化縣副縣長林田富表示，近3年來疫情影響許多民眾的工作形態，過去只有提供臨櫃服務，已無法滿足民眾的需求，現在建置一條龍「數位便民櫃臺」後，民眾24小時都可上網申請，透過線上身分驗證及取得同意之後，就可以取得相關個人相關資訊，並運用於指定之服務案件進行線上申辦。

更重要的是，在線上申辦服務，民眾也不用擔心個人資料被外洩及濫用，資訊安全是受到保障的，線上申辦節省很多時間，目前已有13項線上申辦服務，縣府也得到了數位發展部113年度補助地方政府資訊應用實施計畫，未來將持續增加更多線上申辦項目，希望民眾「多用網路，少用馬路」。

彰縣府目前整合社會處、地方稅務局、文化局、建設處、工務處、水資處等各局處，提供13項數位便民服務，範圍涵蓋社會福利、稅務金融、建築管理、文化、水利資源、道路管理各領域，申辦項目未來將陸續增加，彰縣府數位便民櫃臺線上申辦系統網址為https://edesk.chcg.gov.tw。