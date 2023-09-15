國防部政戰局長楊安中將於9月底屆齡退役，軍方官員透露，陸軍政戰主任陳育琳中將確定升任政戰局長，10月1日人事生效，將成為黃埔建軍以來首位女性政戰局長。遺缺由現任六軍團政戰主任史順文接任，晉任中將。

此外，原本傳出有機會接任陸軍政戰主任的現任政戰局副局長張維新，高層傾向繼續留任。

史順文將接任陸軍司令部主任，並晉升中將。(中時資料庫)

此外國防大學政戰學院院長陳中吉少將在12月屆退，未來由誰接任也將是下一波異動重點。

就政戰女性軍官而言，陳育琳從軍之路都像在為女同袍打前鋒，每個新職都是女性軍官的首例。她是第1位接任外島政戰主任、第1位接任軍團級政戰主任，以及第1位接任政戰學院（政戰學校前身）院長的女將軍，更是第一位女性政戰局副局長及陸軍政戰主任。但由於是政戰兵科，不可能有升任上將可能，因此也是女性將領職位的「天花板」。

史順文畢業於政戰學院79年班，是繼有史上最強發言人之稱的羅紹和少將之後，第2名從政戰局新聞處基層新聞官當起的軍事發言人，同時也是國軍相關系列微電影拍攝的幕後推手之一，事後又接任六軍團政戰主任，身段柔軟，處事靈活，備受高層賞識。