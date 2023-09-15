新北市永和區永平國小地下停車場模擬示意圖。圖/新北市政府提供

由前瞻計畫補助的新北市永和區永平國小地下停車場工程今（15日）順利發包，新北交通局更創全國之先，邀集檢、調、政風及非政府組織成立的廉政平台，將持續以最高標準監督控管，以確保施工期間對學校及周邊環境的干擾降至最低；永平國小地下停車場工程預計明（113年）動工，115年5月完工。

交通局長鍾鳴時表示，永和區地狹人稠，未來捷運萬大中和樹林線LG05（永平國小站）完工後，將衍生大量轉乘停車需求，因此市府積極推動永平國小地下停車場工程，以紓解停車問題。

鍾鳴時並說，交通局特別邀集檢、調、政風及非政府組織成立廉政平台，建立跨域合作監督機制，降低工程採購廉政風險之外，並嚴格監督廠商須依計畫案落實執行，以確保施工期間對學校和周邊環境的干擾降至最低。

交通局停車管理科科長蔡柏坤則指出，永平國小地下停車場工程總經費15億7000萬元，為地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位，工程採統包方式辦理，並於今日順利完成發包，新北前瞻計畫補助案除三重玫瑰公園地下停車場辦理發包中外，已全數展開工程建設，積極持續推動。

交通局表示，永平國小地下停車場工程將配合捷運萬大中和樹林線完工同步啟用的目標，預計明年1月動工，115年5月完工，持續穩健踏實推動市政建設。