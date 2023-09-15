杭州亞運中華男足代表隊今天啟程獲得重磅利多！目前效力於中甲聯賽青島西海岸的「台灣一哥」陳柏良，今天確定遞補受傷的中後衛陳庭揚，首次代表台灣出征亞運，加上温智豪、吳彥澍，我國男足老、中、青三大中場天才將在杭州合體，中前場戰力令人期待。

「是的，我會參加杭州亞運！能為台灣出賽的比賽我都想參加！」陳柏良透露，本月國際比賽日因為中甲沒有休兵，他再次跟中華男足請假，而杭州亞運期間中甲休兵，俱樂部同意放人參賽。「這也是我沒參加過的賽事，踢哪個位置對我來說不重要，只要能幫助球隊，我都願意。」

亞運男足代表隊教頭陳俊明則說，一開始就徵詢過陳柏良的意願，獲得正面訊息，但賽程未定怕與中甲衝突，先把他擺在第23人的建議名單。後來確定賽程沒問題，陳庭揚又有傷在身，有醫師證明可按規定換人，最終敲定這位強援入列。陳柏良預計17日與中華隊會合，迎接19日首戰北韓。

亞運男足屬於U23賽事，但賽事因新冠疫情延後1年，本屆事實上是U24賽事，而各隊可以徵召3名超齡球員，中華隊原本是門將邱育宏、後衛陳庭揚與中場温智豪，現由陳柏良頂上一員。這也是陳柏良自2019年底的世界盃資格賽後，因疫情缺席近4年，再次披上代表隊戰袍。