前新竹市文化局長錢康明近日在臉書踢爆，新竹市長高虹安男友李忠庭干涉市政，引發全網廣泛討論；再加上高先前被檢方起訴，立委任期內涉嫌貪污助理費，導致負面聲量暴增。對此，《Newtalk》新聞網站今（15）日公布最新手機簡訊民調，竟然有40%民眾支持罷免高虹安，反對僅占25%、剩下35%則為無意見。

高虹安除了涉嫌詐領助理費、及好友Jack干政，綠營近期也積極狂攻她出入坐豪車、以及住在5000萬元豪宅。對此，高本人則全盤否認有男友干政一事，並提出有匯款證明相關文件，表明男友只是租「套房」。

且因為總統選戰將近，外界視高虹安為民眾黨總統參選人柯文哲的破口，民進黨一方也盼望能藉由對高展開攻勢，拉低柯文哲的支持度。資深媒體人黃揚明13日在政論節目《大新聞大爆卦》提及，高虹安如果有錄音就全部公布，若繼續躲躲閃閃會讓事情更麻煩，若高真有牽扯到制度外的喬事，就自己離開政壇，否則等到12月26號罷免團體開始運作，明年還是得說「掰掰，高虹安」。

但高虹真有可能惹怒民眾，釀成被罷免危機嗎？《Newtalk》新聞網站今公布最新民調顯示，針對「您是否支持罷免新竹市長高虹安？」題目，表態支持的占40.27%、反對的則有24.57%、約有35.16%為沒意見；另該報導也提到，在民調的小樣本數據中，新竹市民中約5成民眾支持、2成反對、2成5沒意見。

上述民調是由《Newtalk》新聞網站透過手機門號發送簡訊，再請有意願者回答線上問卷，每則簡訊都有獨立網址，以防止灌票或濫用，最後回收共1112份有效問卷，在5%信心水準下，抽樣誤差正負3%。另對性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。