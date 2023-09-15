農試所長林學詩見證農試所鳳梨加工技轉與業者簽約。（廖素慧攝）

台灣鳳梨年產量38萬公噸，產值88億，是水果第1名，仍以國內鮮銷市場為主，農業部農業試驗所以新製程開發出果脆、濃縮果泥、即食冷凍鳳梨鮮果、蔭鳳梨醬等新吃法，強調營養保鮮，也能製作為茶飲，今天在嘉義發表成果，業者詢問度高。

即食冷凍鳳梨鮮果稍解凍即可食用，保鮮又天然風味。（廖素慧攝）

農業部農業試驗所所長林學詩指出，農試所為鳳梨開發加工加值技術，有「即食冷凍鳳梨鮮果」，保有原果風味、營養，還附帶製成雪酪；還有「蔭鳳梨醬」建立標準製程，縮短40-50％發酵時間，品質更穩定，可廣泛適用特色餐點、風味飲品。

鳳梨雪酪。（廖素慧攝）

鳳梨醬加入飯糰、炸飯捲，口味獨特。（廖素慧攝）

也有利用壓差及紅外線真空乾燥技術製出「鳳梨果脆」，非油炸，保留營養及風味；另有「鹹甜濃縮果泥」可用與紅茶、綠茶調製成茶飲，或當果醬。

林學詩說，這幾項鳳梨新吃法都為了符合現代人愈來愈追求天然、養生、少添加、少負擔、多口味的飲食觀，為國產鳳梨開拓更多應用價值。

農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振則說，台灣1年約消費10億杯手搖飲，鳳梨結合茶製成飲品，也能搶攻飲料市場。

今天在成果發表會上，農試所與業者也簽約技轉，打貓果菜生產合作社理事主席陳映廷認為，農試所技轉給業者，能拓展鳳梨銷路，並幫助食品加工業開發鳳梨加值產品。