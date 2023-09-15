雲林縣「虎尾毛巾節」記者會，邀民眾來虎尾採購MIT優質毛巾。（張朝欣攝）

疫情過後旅遊住宿業復甦，毛巾產品需求大增，業者打鐵趁熱，「虎尾毛巾節」將於本月23日在雲林縣虎尾鎮高鐵特區登場，15日在虎尾鎮公所虎尾廳舉行記者會，虎尾鎮長丁學忠表示虎尾是毛巾的故鄉，全台每10條毛巾有8條是虎尾製造，歡迎大家來虎尾採購MIT優質毛巾。

今年「虎尾毛巾節」結合縣政府舉辦的「國際農機展」，提供各種優惠及滿額禮回饋民眾，全力推廣雲林優質毛巾產品，15日丁學忠、雲林副縣長謝淑亞、台灣區毛巾工業同業公會理事長陳永元、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周等人共同主持記者會，介紹虎尾毛巾產業與產品。

謝淑亞表示，虎尾毛巾產量占全台80％以上，業者努力不懈，克服各種困難，才有如今的榮景，其實台灣毛巾產業曾遭遇全球化衝擊，許多毛巾廠房被迫熄燈，所幸「雲林縣毛巾產業科技發展協會」挺身而出，一方面建議政府課徵反傾銷稅，一方面求新求變，才保存了毛巾產業生機。

謝淑亞說，虎尾是毛巾的故鄉，縣府長期投入毛巾產業輔導，已成功將虎尾毛巾朝功能性與高質化方向轉型，穩健的產業實力足以與國際接軌。目前業者積極爭取持續反傾銷，縣府一定會與業者站在一起，讓毛巾產業在雲林永續發展。

毛巾業者說，疫情後旅遊住宿業復甦，毛巾相關產品需求量大增，目前內外銷都滿檔，工廠每天忙著趕工、誠徵工作人員，民眾除來採購毛巾，也可順道了解毛巾產業，考慮要不要成為毛巾業的一員。

丁學忠指出，毛巾節將舉辦毛巾拳趣味競賽、毛巾舞大賽，邀全台民眾共襄盛舉。活動當天還有好農市集等，價格優惠又有好康滿額贈，好玩、好逛、好買就在虎尾毛巾節。