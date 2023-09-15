該合作將先在群光電子泰國子公司推行，北富銀會為其供應商量身設計相對應的金融商品，包括永續連結貸款融資、綠色支出融資等多元商品及服務，若達成指標便可享受金融優惠，激勵上下游供應商一同達成淨零碳排目標。

北富銀執行副總莊慧玫表示，根據碳揭露專案（CDP）的《全球供應鏈報告》，一般製造業上下游價值鏈的碳排放量（範疇三）佔整體碳排量高達60~80%，因此全球各國及大型企業均積極搭建綠色供應鏈，以利達成淨零碳排目標。但在推動供應鏈轉型過程中，企業也面臨諸多挑戰，例如供應商參與度低、供應商永續查核資訊取得困難等，都是影響永續供應鏈能否成功執行的重要關鍵。為幫助企業提高供應商的參與度，激勵供應商落實永續作為，北富銀積極發展永續供應鏈金融，提供明確的永續指標和對應的金融激勵措施，結合便捷高效的金流服務，讓符合永續指標的供應商能獲得成本更低、更即時的金融支持，有效引導供應商永續意識及行動，增進產業的長期競爭力。

群光在新產品開發各階段導入綠色思維，提高再生塑膠使用率以支持資源循環，出貨完成品皆需符合各國環保法規及規範，更不遺餘力建設永續供應鏈，以責任商業聯盟行為準則為基礎，訂定供應商行為準則、採購管理程序等規範，協助供應商加強在勞工權益、環境保護、安全與衛生風險管控各面向的正向作為及控管。目前群光電子對範疇三所訂定之減碳目標是要在2030年減少碳排44.2%(以2020年碳排為基礎），本次與北富銀的合作，將進一步帶動供應商在節能減碳上的實際作為，提升供應鏈管理成效，達成永續營運指標。