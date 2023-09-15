Arm執行長Rene Haas刊登內文如下：

在史上應用最為普及的CPU架構上，我們共同建構了全球最大的運算和軟體生態系。基於Arm架構晶片的累計出貨量迄今已超過2500億片，Arm CPU也已成為各類裝置的「大腦」。我們一起創造的這項成功來自於Arm的DNA，它是為依靠電池運行的產品而設計的高效能、高效率的處理器。

這些設計原則正是十多年來，基於Arm架構的晶片能驅動全球超過99%智慧手機的原因。而隨著每一個應用市場都同時需要更高的能源效率和運算效能，這使得在今天，2023年重新公開上市的Arm，與軟銀於2016年私有化時大不相同。

2017年，我們從為智慧手機和消費裝置設計通用CPU，轉而為特定市場設計專用CPU。Arm的成長不再僅由智慧手機市場定義。我們的業務更趨多元化，並在更多的行動裝置、雲端基礎設施、車用和物聯網(IoT)中，部署了因應特定市場需求的運算平台。

如今合作夥伴對Arm的需求更勝以往。晶片製造周期所需的時間增加，產品交付的速度也不斷加速。同時，晶片變得越來越複雜，並被分解成更小的晶片，這些晶片則是由IP模組的子系統所組成。

對Arm而言是一個新的成長機會，我們擁有的獨特定位，能為我們主要的應用市場提供運算子系統。今年8月我們推出的Arm Neoverse運算子系統便首次落實了這一點。

我們極盡所能使晶片合作夥伴能夠實現創新，更快地進入市場。然而實現這一切的前提是「擁有一個蓬勃發展的軟體生態系」。我們的 CPU 與軟體生態系之間的連結，正是Arm真正的優勢所在，這也是在我們的產業中絕無僅有的。

我們卓越的軟體生態系為Arm提供了針對任何CPU架構空前廣泛的軟體支援度。這對於身處於人工智慧(AI)時代的開發人員而言至關重要。他們可以自信地為Arm運算平台編寫程式碼，確知它們可在Arm平台上運行，且被市場需要。基於Arm架構的人工智慧幾乎無處不在。

身為Arm的執行長，最令我感到興奮的是，我們有機會將人工智慧帶給每個人，帶向每個地方。如今Arm技術觸及全球70%的人口，這使我們在各類裝置上推進人工智慧方面處於獨特地位。做為一家上市企業，Arm將立足於更有利的位置，可以持續強化我們優異的工程團隊，並投資更多人工智慧機會。

我要再次感謝我們的同仁和我們的生態系為今天成就的一切所做的貢獻。我了解這是一條漫漫長路，其中充滿未曾預見的周折。但我們經歷這一切，成為更壯大且更強韌的公司。Arm及其生態系擁有無限的機會，今天的每件物品都已然是一台電腦，而在人工智慧的時代，全球的運算需求是永無止盡的。我們將攜手打造運算的未來，一個建構於Arm之上的未來。