大S（徐熙媛）前年和汪小菲結束10年婚姻但好聚不好散，上月大S工作室轉發聲明，宣布已對前婆婆張蘭提告涉嫌誹謗、侮辱，且汪小菲也被告，當時張蘭揚言會反告大S律師，最近在直播中卻態度變得低調，直言不再是別人婆婆，「已經被別人罷免了」，問到家人等敏感問題，心直口快的張蘭一改先前的大砲性格，表示不方便多說，免得被別人截圖錄影。

大S去年梅開二度與具俊曄結婚後，也和前夫一家鬧翻，汪小菲先是就床墊一事回擊前妻，引發床墊之亂，張蘭則是多次在直播中諷刺大S和具俊曄，上月8日大S工作室轉發律師聲明，宣布已經取證完成也對張蘭、汪小菲、北京微播視界科技有限公司提告，對於網路暴力絕不姑息。

大S聲明強調，相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件，並做出公平公正判決，「徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網絡暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益」。張蘭則認為大S委託的鄧高靜律師有炒作、侵權嫌疑，全案在4月立案，8月才公開，鄧高靜律師則駁斥：「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」，且指出：「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利」。

近日，張蘭依舊在忙直播賣貨，看到有網友稱呼她「婆婆」，她無奈表示自己已經不是什麼人的婆婆，對方已經「罷免」她了，網友有抱怨他們家的餐廳原本12日開業，到現場才發現沒開，白跑一趟，張蘭則道歉表示自己聽說由於燈具問題延遲開幕，以前的她可能會因為工作人員的失誤發火，現在年紀漸長則覺得算了，另有人問他們家的八卦，她喊冤表示自己有時就是念網友留言，被有心人錄影轉發，導致她得不償失，並表示自己現在是抱病跟大家聊天，請粉絲多體諒。