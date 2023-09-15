李心潔今（15日）以藝術家的身分，為明天即將在「尊彩藝術中心」開幕的畫展「不止於靜」舉辦記者會，出席藝人好友還有陶晶瑩、曾寶儀、黃韻玲、蔡康永、陳建騏等。展出18幅畫中，李心潔特別挑選2幅別具意義的畫作，分享創作的時空背景與心情故事。第一幅〈阿嬤〉是以阿嬤過世時，母親建議家中女眷各取一件阿嬤遺物為題而創作，李心潔說：「我沒有選擇珠寶金飾，而選擇了一件阿嬤經常穿的碎花夏衫，我將花布衫縫在畫布上，拿起畫筆開始畫。」

第二幅〈孩子與我〉，源於李心潔的2個兒子夜裡偷偷用顏料在她還沒完成的畫上塗鴉。她從無法接受到歡喜包容，畫裡猶如蘊含了一個學習放下的過程，「4、5歲時孩子看我畫畫，某天晚上他們裝睡，我隱約聽到聲音，一去看發現我的畫上被他們塗了很大一片、不可能修復，我差點崩潰。我當下非常生氣無法接受畫作被破壞，還臭罵了他們一頓，但他們不知道我在幹嘛，他們只是覺得好玩，沒想到好玩的事竟然會讓媽媽這麼生氣，沒辦法我只好自己轉念，就當是兒子跟我一起創作」，於是有了第一幅母子合作的畫作，非常珍貴。

記者會後受訪，問及畫作價格，李心潔透露約莫60到20萬台幣，唯一非賣品是〈阿嬤〉 這幅作品，「兒子的作品很多人喜歡，雖然捨不得但還是要學習放手，我還是很希望自己的作品可以被人收藏，享受（創作）過程就夠了」。她也提到自己之所以持續畫畫，最感謝恩師張艾嘉，「因為我最初畫畫時，作品還不成熟，但她每次看到我畫的畫就說『心潔，妳一定一定要畫下去』，有次來我家我剛完成一幅畫，張姊說他很喜歡就收走了，還掛在她香港家裡」。

她累積20多年畫齡，卻也因長時間作畫，造成她手臂筋骨發炎，靠瑜珈、針疚及打坐等各種方式復健，「會巨痛，我只能默默地忍受，有時候痛到連睡覺都沒辦法」，好友劉若英還買了手部治療儀器讓她持續進行「蠟療」，她無奈說：「現在不能再長時間畫畫，靈感跟痛感一起出現時就會很痛苦，真的很難過，靈感充沛簡直要爆出來時，但我沒辦法畫特別難過。」但她會忍住淚水不哭出來，「不想讓兒子覺得媽媽太戲劇化、影響他們情緒，我也會跟手說話、按摩溝通安撫它」。