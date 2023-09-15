麥當勞韓國指出，這種多加了語音等新功能的KIOSK，會先置於視覺障礙社福機構，或視障教育中心附近的15家門市。有需要的視障民眾可以將自己個人耳機插入自助點餐機，然後就會有聲音引導點選餐點。

美國是麥當勞第一個使用這種語音型KIOSK的地方，韓國則是亞洲首發地區。同時，麥當勞也是韓國速食業者當中，率先為視障人士提供更窩心且更便捷的服務。韓國麥當勞表示，會把這項服務擴大推廣到韓國全部的店面上。