麥當勞韓國指出，這種多加了語音等新功能的KIOSK，會先置於視覺障礙社福機構，或視障教育中心附近的15家門市。有需要的視障民眾可以將自己個人耳機插入自助點餐機，然後就會有聲音引導點選餐點。
美國是麥當勞第一個使用這種語音型KIOSK的地方，韓國則是亞洲首發地區。同時，麥當勞也是韓國速食業者當中，率先為視障人士提供更窩心且更便捷的服務。韓國麥當勞表示，會把這項服務擴大推廣到韓國全部的店面上。
麥當勞韓國分公司15日表示，在亞洲地區先從韓國首爾開始，更新部分門市的KIOSK（自助點餐機）功能，增添提供語音點餐服務，可讓視力比較不方便的客人，也可以順利來操作自助點餐機。
麥當勞韓國指出，這種多加了語音等新功能的KIOSK，會先置於視覺障礙社福機構，或視障教育中心附近的15家門市。有需要的視障民眾可以將自己個人耳機插入自助點餐機，然後就會有聲音引導點選餐點。
美國是麥當勞第一個使用這種語音型KIOSK的地方，韓國則是亞洲首發地區。同時，麥當勞也是韓國速食業者當中，率先為視障人士提供更窩心且更便捷的服務。韓國麥當勞表示，會把這項服務擴大推廣到韓國全部的店面上。
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