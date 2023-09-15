鴻海創辦人、總統參選人郭台銘副手賴佩霞有雙重國籍問題，郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，因副手人選保密，郭辦多數幕僚昨天才知道人選是賴佩霞，而賴佩霞事前知道有國籍問題，現在已找律師申請放棄美國籍。

黃士修今天受訪時表示，先前因副手人選保密，絕大多數幕僚都是昨天才知道副手是賴佩霞，而賴佩霞在宣布前知道有美國籍問題，但不方便有任何動作，以免消息曝光。

他說，賴佩霞已於昨天記者會結束後找律師準備相關法律文件，申請放棄美國籍。

由於申請過程可能需要3個月至6個月，外界關注是否來不及符合登記參選資格，黃士修表示，時間上確實有點趕，但並非做不到，將配合相關程序辦理，無論賴佩霞「用任何形式或任何角色」都會陪郭台銘走到底，「她是玩真的」。

此外，國民黨智庫召集人、前立委陳學聖稱「善意提醒」郭台銘副手賴佩霞的中國廣州暨南大學學位是否完成認證，黃士修表示，陳學聖說法已攻擊到同黨藍委傅崐萁、萬美玲等人，違反國民黨黨紀，國民黨考紀會應處理，也要求陳學聖道歉。

黃士修指出，不預期國民黨考紀會處理智庫召集人，但因他曾經也是國民黨智庫的一份子，不能夠助長欺善怕惡、雙重標準的歪風。

黃士修表示，因為賴佩霞的參選、陳學聖的失言，讓國民黨的友人遭受波及，很不好意思。希望陳學聖能夠收斂自身言行，讓選舉風氣回到正軌，使國民黨成為一個具有高度和格局的政黨，受到社會大眾的信任。

被黃士修點名的傅崐萁則發表聲明，他從未拿過廣州暨南大學的文憑與學歷，現在更未刊登於個人資料的學經歷上。他過去僅曾與北京清華大學及廣州暨南大學合作學術交流研討。呼籲在野各陣營須團結才能對抗民進黨，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人。