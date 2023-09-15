第4次美韓擴大遏制戰略協議體（EDSCG）會議今天在首爾舉行，會後強烈警告俄羅斯與北韓的軍事合作違反安理會決議，將為此付出代價。

EDSCG是美韓政府高層就擴大對北韓核武攻擊遏制能力的協商會議，今年首次在首爾舉行，由南韓外交部第一次官張虎鎭、國防部次官申範澈，以及美國國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）和國防部副次長貝克（Sasha Baker）進行2+2磋商。

張虎鎭在會後記者會表示，北韓與俄羅斯的軍事合作嚴重違反聯合國安理會決議。俄羅斯做為創設（核武）非擴散體系的當事國之一，又是安理會常任理事國一員，行動應負起相應責任，韓美雙方對此立場一致，將緊密分享相關情報，會讓俄羅斯付出應有代價。

申範澈補充，韓美雙方在這次會中討論如何利用外交、情報、軍事、經濟等所有手段遏制北韓核武及飛彈威脅的方案。

詹金斯也公開譴責俄羅斯與北韓強化政治合作的行動，並表示，美韓在這次會中已就俄羅斯對北韓非法開發核武計畫的支援，以及北韓在俄烏戰爭中提供協助等問題進行討論，強調美國絕不會容忍包括南韓在內的所有同盟夥伴遭受核攻擊，警告北韓「定會因此招致體制終結」。

除北韓問題外，詹金斯也感謝南韓政府「重複強調台灣海峽和平穩定的重要性」，希望兩國政府能持續為自由開放的印太地區合作。

就媒體詢問是否也將中國與俄羅斯視為朝鮮半島的潛在軍事威脅，張虎鎭表示，所謂安保必須因應所有可能性，但目前尚無具體證據顯示中國與俄羅斯可能會以核武或飛彈威脅南韓，若有類似狀況當然會與美方進行擴大遏制能力的協商，但尚未出現特別引發憂慮的狀況。

他也說明，北韓、中國與俄羅斯3方的利害關係差別相當大，認為中國沒有理由樂見俄羅斯瓜分對北韓的影響力，且俄羅斯看待北韓的觀點也與中國不同，很難說中俄朝合作關係有所進展。