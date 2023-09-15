屏東縣政府對於水土保持設施處理維護有新措施，目前採用無人載具監控，可以快速無死角監督山坡地開發中及已完成案件，期望可以保育水土資源，減免災害，並促進土地合理利用，增進國民配合政府水土保持管理規定。

屏縣府水利處表示，往年縣府都是以無人載具判視山坡地是否有違規開發情形，今年則運用至調查土石流潛勢溪流影響範圍內土地，是否有超限利用情形，藉由空拍影像套繪地籍圖，找出違規土地所有權人，並協助改正實施必要水土保持處理維護或造林。

另外還運用無人載具輔助水土保持計畫監督管理，每個水土保持計畫案件至少航拍3次以上，並將航拍影像與水土保持計畫套繪，即可監控水土保持計畫施作有無越界或者未依核定計畫執行，有助於改善傳統人力施工檢查死角及了解開發越界等問題。

屏縣府因政府組織人力逐漸精簡，而山坡地利用業務量體又日趨龐大，相關業務工作逐步以科技協助來解決，無人載具判視山坡地是否有違規開發情形，隨著空拍科技進步逐漸有成為監控主流趨勢，除花費人力精簡及成本低廉外，空拍各種角度可讓不法無所遁形，非常適合於大型山坡地開發運用。