新北教育局長張明文15日主持「112年度教學卓越成果分享暨頒獎典禮」，本次獲獎包含高中職6校、國中3校、國小8校與幼兒園6校，其中13所獲得特優獎學校會再推薦角逐教育部教學卓越獎金質獎。教育局表示，希望透過評選，帶領學校團隊成長，獲獎學校也以各自特色，以學生為主體不斷朝教學精進方向邁進。

教育局表示，各校從地方特色、學生需求、時事議題等面向，展現教師專業能力及學生多元學習面向，展現優異教學成果。新北市以教師專業、團隊合作及課程創新為基礎，朝教學卓越方向努力，透過評選，以對話與交流等多元角度協助學校檢視課程發展，鼓勵學校以增進學生學習為目標，創發豐富課程，發展教育各種可能。

教育局指出，目前教育部公布教學卓越獎國中小、幼兒園32所入圍學校中，新北就占了7校，創下以往最佳成績。教學卓越獎是教育界努力爭取的獎項，金質獎學校能獲得60萬元，銀質獎則能獲得30萬元獎金，希望各校激盪創新教學模式，導入社區人力、物力，以學生為主，系統化發展亮點課程。

高中職組板橋高中作為創客教育先行者，推行「自造者運動」不遺餘力，以「玩轉教室-自造人才fun手學」摘下特優獎，板橋高中的前瞻教育觀點與實踐的核心主題是設計思考，再利用數位自造工具輔助及專案課程讓學生真正成為學習主體。

國小組則由鳶山下的三峽國小以「數一數二鳶飛三峽」課程方案獲得特優，三峽國小長期培育學童數學能力，這次以數學作為核心發展領域，讓學童跨域學習、培育學童素養能力、增進學童對數學熱情，同時提升解決問題和批判思考的能力。