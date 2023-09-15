李心潔為這件事臭罵雙胞胎兒 曝「隱疾巨痛」無法入睡

陶子（左起）、李心潔與黃韻玲開心合影。（尤嬿妮攝）

李心潔今（15日）以藝術家的身分為明天在「尊彩藝術中心」開幕的畫展「不止於靜」舉辦記者會，出席藝人朋友還有陶晶瑩、曾寶儀、黃韻玲、蔡康永、陳建騏等。18幅畫作中，李心潔挑了2幅別具意義的作品，分享創作的時空背景與心情故事。第一幅是〈阿嬤〉，是以阿嬤過世時，李心潔的母親建議家中女眷各取一件阿嬤遺物為題而畫，她說：「我沒有選擇珠寶金飾，而選擇了一件阿嬤經常穿的碎花夏衫，我將花布衫縫在畫布上，拿起畫筆開始畫。」

第二幅〈孩子與我〉，源於她2個兒子夜裡偷偷用顏料在她還沒完成的畫上塗鴉。她從無法接受到歡喜接受，畫裡猶如蘊含了一個學習放下的過程，「4、5歲時孩子看我畫畫，某晚他們裝睡，我隱約聽到一點聲音，一去看發現我的畫上有很大一片、不可能修復的，我差點崩潰。當下非常生氣有臭罵他們一頓，但他們不知道我在幹嘛，他們只覺得好玩，沒想到好玩的事竟然會讓媽媽這麼生氣，沒辦法我只好自己轉念，就當是兒子跟我一起創作」，於是有了這個母子第一次合作的畫作，非常珍貴。

提到這些年因長時間作畫，導致她右手曾嚴重筋肉發炎，有時痛到晚上都沒辦法入眠，好友劉若英還買了蠟療的機器讓她舒緩緊張的肌肉。李心潔說自己也會去針灸治療，靠打坐放鬆，「發作起來是巨痛，所以現在畫畫不能那麼長時間，看著畫沒辦法畫，就很害怕自己沒辦法再畫畫，我就會心裡狂哭」。她直言：「創作是一個漫長的過程，太用力就會失去妳要的東西。」