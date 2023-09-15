立法院副院長蔡其昌爭取高美溼地美堤街拓寬，解決當地交通瓶頸。（陳淑娥攝）

高美溼地近年來躍升為國際級景點，每日吸引大量遊客到訪，但車流造成當地困擾，居民盼車輛改走美堤街往北的農路離場。立法院副院長蔡其昌日前會勘指出，由於該土地尚未辦理都市計畫變更，國產署已同意先無償撥用，由水保署補助經費進行改善，短期將美堤街拓寬，長度約300公尺，以打通高美溼地交通瓶頸點。

立法院副院長蔡其昌日前邀集國產署中區分署、市議員王立任、台中市建設局、交通局、清水區公所等單位派員前往美堤街會勘，爭取拓寬美堤街道路，解決高美溼地交通阻塞問題。

蔡其昌表示，美堤街往北農路面寬僅3米，會車不易，因市府未辦理都市計畫變更，只能先爭取國產署無償撥用土地、由水保局署補助經費進行農路改善，將美堤街道路拓寬，打通高美溼地交通瓶頸點，盼能紓解當地交通；另高美燈塔民宿將完工營運，對美堤街也帶來車流衝擊，拓寬僅是短期上解決問題，長期還是希望市政提出整體規畫與都市計畫變更。

蔡其昌提到，高美溼地整體規畫發展已爭取10幾年，歷任市長都無法提出願景與整體規畫，讓旅客抱怨服務機能差，包含停車位不足、商業機能低落，甚至如廁空間都不足計畫問題，甚至嚴重影響鄉親生活，希望市府能盡快提出方案。

高西里長洪曜南表示，樂見高美溼地發展，但遊客變多後不僅沒有為地方帶來經濟發展，反而是許多副作用，包含垃圾量變多、交通阻塞等，讓里民常有家歸不得或飽受塞車之苦，居民忍無可忍，他也研擬交通管制建議與美堤街拓寬等方案，希望能解決里民所遇到交通問題。