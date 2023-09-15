「故事工廠」於今年邁入十週年，推出十週年作品《倒數婚姻》，由藍鈞天、徐麗雯、龍語申、范宸菲、百白、郭耀仁等眾多影視與劇場的實力派演員主演，該劇以「完全倒敘」的手法，檢視一對即將離婚的夫妻從相戀、結婚到爭吵的生活，帶領觀眾一起揭露這段婚姻分崩離析的原因。

演員藍鈞天在劇中與老婆徐麗雯漸行漸遠，甚至被媒體拍到疑似與初戀女友范宸菲有親密關係。他自己現實中結婚多年，幸福地和老婆育有一對兒女，他透露婚後會透過旅行讓愛情保鮮，「就算去到很雷的地方，也會印象深刻，是專屬於兩個人的記憶。」《倒數婚姻》將於9月中起於全台巡演。

藍鈞天為了這次演出，特地斷食讓身體狀態更好，「已經120小時沒吃東西。」他在劇中和徐麗雯有許多直接的言語衝突，兩人在排練時被要求即興發揮各種侮辱另一半的話語，徐麗雯聽完之後立刻跟他說：「你要回去跟你老婆道歉！」他回家後立刻跟老婆道歉，徐麗雯則打趣：「排戲過程中，可以聽到很多男性內心的說法，原來我老公是這樣想。」

藍鈞天（右）和龍語申都積極為戲維持體態和健身。（故事工廠提供）

藍鈞天在劇中飾演的主廚丈夫因婚姻逐漸失去自我，他認為男女主角都太專注自己想要的事物，「而忘記了對方的需要也一樣重要。每次的爭吵都像剝洋蔥，搞到自己淚流滿面又無法停止。」幸好現實中他懂得製造浪漫，維持夫妻兩人的新鮮感：「我會時不時製造驚喜，也會安排去兩個人都沒去過的地方旅行，就算去到很雷的地方，也會印象深刻，是專屬於兩個人的記憶。」

飾演老婆的徐麗雯在劇中是位演員，有趣的是，她認為保鮮愛情的秘訣就像當演員，「演員常要經歷重複演出，但每一次的反應又都要像第一次經歷那樣，所以reset、找到新鮮感是演員需要具備的能力，我也把這樣的練習放在生活裡！」龍語申則說：「時常回想起兩人最初是怎麼在一起的，腦子或是心打結的時候，回到起點想一想，其實很快就會有答案了，保鮮也是一樣。」

郭耀仁笑言在愛情中要多看到對方的優點，「缺點就閉上雙眼假裝看不見。」他認為要多稱讚對方、多認同對方的付出，才能更有同理心，也要常說「我愛你」、「辛苦了」，多多表達愛意，「愛要說出口，愛要及時說。」他也點出，任何事情只要進入「公務員心態」就容易麻木、失去初心而不自知，所以會時常提醒自己「最初的感動不能忘記」。

百白（左）飾演徐麗雯閨蜜，勸對方結束這段烏煙瘴氣的婚姻。（故事工廠提供）

百白分享，要先照顧好自己才會有良好的關係，「適當的就醫和運動，我覺得保持身心的健康對關係來說很重要，自己的狀態好才有辦法給出較好品質的愛。」范宸菲則說，要仔細品嚐彼此每一個階段的成長，「有鮮就品鮮，無鮮也會有別的滋味。」

《倒數婚姻》由「故事工廠」藝術總監黃致凱傾心編導，集結幕前幕後超強團隊，包含經驗豐富的頂尖設計團隊，究方社創意總監方序中、榮獲眾多國際舞台獎項肯定的舞台設計曾蘇銘、國內影劇團隊皆爭相邀約合作的音樂設計聶琳。

故事工廠作品歷年來的品質保證，再加上《倒數婚姻》切合時事的題材，9月15日至17日連續三日在台北首輪演出。