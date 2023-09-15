巴西進口雞蛋誤標效期事件持續延燒，已引發嚴重食安問題。為保障地區民眾食的安全，金門縣衛生局立即啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對轄內各大賣場、超市、超商、攤商、烘焙業及餐飲業等場所之生鮮蛋品加強稽查，目前查核65家業者均符合規定。

衛生局另指出，經查核縣內學校計23家，食材登錄平台查核結果均符合規定，教育處亦將持續督導學校，每日須依規將午餐食材使用相關資訊登錄於教育部食材登錄平台，讓家長們清楚掌握學童午餐菜單內容及食材使用情形，也請各校學校務必遵守契約規範，要求業者使用可溯源蛋品，若違反規定最重可終止契約，以維護學生食之安全。

衛生局提醒食品業者，食品及相關產品標示有效日期，應依據原材料或輸入許可通知之有效日期進行標示，如有標示不實，屬違反食安法第28條規定，依同法第45條可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者，沒入銷毀之。

衛生局長蔡建鑫也呼籲鄉親，購買生鮮雞蛋應注意雞蛋外觀潔淨、沒有雞糞與污泥等污染物、表面無污斑或變色、蛋殼完整無破裂損傷；另外購買盒裝洗選蛋時，應注意其外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限、製造者等項，選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品。