行政院農業部大門口招牌遭1名男子丟擲墨水及雞蛋，表達不滿。（圖／警方提供）

今（15）日上午11時40分許，行政院農業部大門口招牌遭1名男子丟擲墨水及雞蛋，表達不滿，中正二分局警力當場制止，並將他帶返派出所，依社會秩序維護法查處究辦，同時通報環境保護局到場，依廢棄物清理法裁處。

中正第二分局強調，警方向來尊重人民言論自由之立場，兼顧公共利益之均衡維護，除有暴力致侵害公共、民眾利益及社會秩序，依法逮捕偵處外，均以服務及柔性方式處理，依法行政，希望社會大眾循理性及平和方式表達訴求，以維社會安寧與秩序。