今（15）日上午11時40分許，行政院農業部大門口招牌遭1名男子丟擲墨水及雞蛋，表達不滿，中正二分局警力當場制止，並將他帶返派出所，依社會秩序維護法查處究辦，同時通報環境保護局到場，依廢棄物清理法裁處。
中正第二分局強調，警方向來尊重人民言論自由之立場，兼顧公共利益之均衡維護，除有暴力致侵害公共、民眾利益及社會秩序，依法逮捕偵處外，均以服務及柔性方式處理，依法行政，希望社會大眾循理性及平和方式表達訴求，以維社會安寧與秩序。
今（15）日上午11時40分許，行政院農業部大門口招牌遭1名男子丟擲墨水及雞蛋，表達不滿，中正二分局警力當場制止，並將他帶返派出所，依社會秩序維護法查處究辦，同時通報環境保護局到場，依廢棄物清理法裁處。
中正第二分局強調，警方向來尊重人民言論自由之立場，兼顧公共利益之均衡維護，除有暴力致侵害公共、民眾利益及社會秩序，依法逮捕偵處外，均以服務及柔性方式處理，依法行政，希望社會大眾循理性及平和方式表達訴求，以維社會安寧與秩序。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。