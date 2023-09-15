新竹市長高虹安近期陷入搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注，甚至還被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政。而高虹安15日就在臉書上致歉表示，「對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾、市民朋友們致歉」，並強調「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待」。

高虹安今天傍晚在臉書發出影片，在影片中2度鞠躬，針對近日紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，向社會大眾、市民朋友們致歉。高虹安在影片中指出，自從她就任市長以來，市政府內包含副市長、祕書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅極少數與李先生已有私交之舊識市府人員，與李先生仍有朋友間的互動往來，李先生也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候本人下班時，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。

高虹安也說，李先生也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，她仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。

高虹安也指出，未來會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，她也正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。

她強調自己作為承載新竹市民期待的民選首長，很清楚社會愈嚴格的要求，愈多的關注，代表的是愈深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含錢前局長和議員等人的監督指教。

最後，高虹安說自己和市府團隊都將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。