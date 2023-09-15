高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於是於今日早晨上樓殺害屋主夫妻，蔡姓妻子身重2刀、臟器外露慘死在客廳，而羅姓丈夫則疑似在睡夢中慘遭猛刺3刀，且致命的刺進左胸口。吳嫌經警方調閱沿線監視器追捕，在逃亡100多公里後，於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網，警方沿線調閱監視器畫面發現，吳嫌在逃亡過程中變裝了3次想要躲避查緝，不過仍難逃法網。

據了解，居住在同一棟大樓13樓的吳嫌曾多次投訴14樓噪音問題，調解委員會也因此調解兩方2至3次，不過仍調解未果，直到今日早晨吳嫌上樓狠心刺殺夫妻2人。根據檢方初步勘驗，當時正準備送小孩上學的蔡姓妻子已開門準備出門，吳嫌看見門半開後直接進入屋內行凶。

蔡姓妻子先是遭到吳嫌砍殺，在左手臂畫出刀傷，接著又砍往蔡女腹部，導致蔡女腰間破出大洞，臟器外露慘死；而羅姓丈夫則是陳屍於臥房床上，身上則有3處刀傷，分別為右手臂刀傷、腹部刀傷、致命傷疑似為左胸口的傷口，但目前2人死因仍待鑑定。

吳嫌落網後警方表示他相當不配合辦案，落網時只穿著白色汗衫，警方表示，吳嫌在逃亡100多公里途中，變裝了3次，只為了逃避查緝，目前全案仍在偵查中。