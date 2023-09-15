馬來西亞「國盟青年團」號召明天在吉隆坡舉辦「拯救馬來西亞」集會，學者潘永強今天認為，「國盟青年團」動員民眾上街頭具有政治操作意涵，但不會影響首相安華政府的穩定性。

「拯救馬來西亞」集會（Himpunan Selamatkan Malaysia）明天將在吉隆坡甘榜峇魯（Kampung Baru）舉行，抗議副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）涉及47項健康思維基金會貪污案，被法院裁定「批准釋放不等於無罪」（DNAA）。

馬來西亞華研智庫副主任潘永強今天表示，首相安華（Anwar Ibrahim）一向打著改革與反貪腐形象受到人民支持，但在野陣營認為安華為攏絡巫統（UMNO）與身兼巫統主席的阿末扎希，竟在司法程序中放水，因此，國盟青年團明天集會的主要目的是要羞辱安華。

他認為，國盟青年團動員民眾上街頭是要給阿末扎希壓力，希望升高巫統貪腐的負面形象，讓巫統支持者能轉向支持國盟等其他陣營，這背後也透露出某種政治操作意涵。

潘永強說，即使國盟青年團號召舉辦「拯救馬來西亞」集會，但對安華政府並不會有影響，也不會危及政治穩定，而阿末扎希短期內也不會離開安華政府。

全國警察刑事調查部總監蘇海里（Shuhaily Zain）昨晚舉行記者會說，根據法定程序，主辦單位要在舉行集會的前5天向警方提出包括集會地點、日期與時間等完整申請資料。警方接獲的申請資料並不完整，這次集會將視為沒有接獲申請。

大馬媒體星洲日報今天社論稱，和平集會是民主運作不可或缺的部分，但也呼籲國盟青年團916集會要遵守法律，不能節外生枝，警方也強調會依法行事，政府不會干預。

值得注意的是，親國盟的社運分子峇德魯希山（Chegu Bard）昨晚被警方逮捕，警方稱他被舉發涉及6起案件，包括洩漏政府機密文件、涉及3R（宗教、種族、王室）等案件，並多次拒絕傳喚到案，因此予以逮捕，和「拯救馬來西亞」集會無關。峇德魯希山今天凌晨已獲釋。

另外，隨著國盟青年團將「拯救馬來西亞」集會地點從吉隆坡十合購物廣場（Sogo）改到甘榜峇魯，巫統大港區部主席嘉馬尤諾斯（Jamal Md Yunos）宣佈「紅衫軍」不會集會。