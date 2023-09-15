日本厚生勞動省根據1日的戶籍登記資料於今天發布統計數據，到今天為止日本全國100歲以上的高齡人口達到9萬2139人，連續53年創新高，最高壽者為116歲。

日本讀賣新聞報導，這些高壽人瑞中約有9成是女性，達到8萬1589人，而男性則為1萬550人。

厚生勞動省指出，在國家制定老人福祉法並開始舉辦表揚儀式的1963年，當年日本全國100歲以上的長者只有153人，但隨著醫療技術進步、健康意識提升，人口逐漸長壽化。

1998年百歲以上人瑞數首次突破1萬，2012年超過5萬，2022年逾9萬。

目前日本國內最年長的女性名叫巽房，目前116歲，住在大阪府的養老院，雖然臥床時間較多但仍可以正常進食；而日本最年長的男性薗部儀三郎目前111歲，居住在千葉縣。

根據統計，日本全國每10萬人中，平均約有73.74名逾百歲人瑞。以各地人口比例來看，島根縣連續11年位居首位，每10萬人中有155.17人，其次為高知縣146.01人，鳥取縣排第3名有126.29人。

其中排名前10的地方，有9處位於四國、九州和中國地區。

而每10萬人中，逾百歲長者平均人數最少的地區，連續34年都在埼玉縣，目前僅有44.79人，倒數第2少為愛知縣47.69人，倒數第3則是千葉縣50.22人。

另外，2023年度內預計將成為百歲長者的人數，包含在外國的日本人以及在日本永久居留的外國人，總計4萬7107人，厚生勞動省將致贈祝賀長壽的紀念品。