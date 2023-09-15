温昇豪（左起）、安心亞、蔡淑臻、李國毅正趕拍中視新劇《開創者》。（中視提供）

蔡淑臻、安心亞、温昇豪、李國毅正在拍攝中視全新8點檔《開創者》，今（15）日舉行媒體探班，安心亞和蔡淑臻雙雙入圍金鐘58戲劇節目女主角獎，2人今天一見面就互相擁抱恭喜。蔡淑臻說昨天工作狀態其實很浮動，也不敢打開手機，怕影響工作狀態，公布入圍當下她正在趕拍戲，他看到助理眼神，就大概知道個人獎有入圍，後來得知其他獎項也都有入圍，心情非常激動，「很激動但又不能叫，我就抱著自己大腿激動了一下，整理心情再去拍戲，很擔心影響大家工作情緒。」下戲後，拍戲的回憶才慢慢湧現，一一回訊息。

朱軒洋沒入圍被視為遺珠，蔡淑臻激動說：「我超生氣的。」但她也認為因為對手很強，只是相較其他對手，他的篇幅比較輕一點，朱軒洋有傳訊息恭喜？「他自從殺青後就失聯，到現在是一個路人，也沒有他的聯絡方式。」另一個被蔡淑臻視為遺珠的就是夏靖庭，「我們沒有很多溝通，夏哥就很精準抓到，互動當中也沒有需要磨合的地方。」

第2次入圍金鐘戲劇節目女主角獎，她坦言這次非常想拿獎，即使在安心亞面前她的答案還是一樣，「這不是我個人的事情，很多人愛這個作品，給他們最好的回報，除了收視就是拿獎。」而安心亞昨天揭獎時正在錄影，錄完影看到經紀人走過來旁邊有兩台相機，她就知道已經入圍，當下很淡定，「我就趕快問牛車還有誰入圍？經紀人回我說全上，我爆哭，抱著經紀人繞圈圈一直喊牛車來去。」要兌現牽牛走紅毯？她笑說昨天有跟蔡昌憲討論，「他牽牛我坐在牛車上。」