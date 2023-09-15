由旺旺中時集團舉辦的「金威獎」今日在松山文創園區舉辦頒獎典禮，並與「TILF台灣國際品酒生活節」合作舉辦為期三天 的「金威嘉年華」，邀請民眾試飲盲測金威獎得獎的7支酒款，透過品飲豐富醇香的威士忌，更深入了解威士忌文化。

金威獎與台灣國際品酒生活節合作推出「金威嘉年華」，即起至周日在松山文創園區登場。（金威獎提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「金威嘉年華」即起至17日在松山文創園區2&3號倉庫登場，周五早上以金威獎頒獎典禮揭開序幕，下午則邀請現場民眾體驗盲測威士忌，參展廠商包含格蘭利威、亞伯樂、英勃特、東和、穀蘊、長懋、格蘭傑、Talisker、戶河內、嘉盛等酒商，民眾反應熱烈。

中國時報副社長兼總經理王儒哲指出，金威獎以公正、公開的方式評選威士忌，讓民眾在選購威士忌時能有所依據，酒商透過北中南三地素人盲測的評選結果，也可掌握台灣各地消費者喜好的口感，有助於在台行銷布局、修正產品定位。

藏酒論壇執行長賴偉峯說，自己是威士忌愛好者，參與盲測時因為不知酒標，反倒可以更專注於風味細節的變化，了解自身真實喜好的風味，因此特別感謝旺旺中時集團舉辦「金威獎」，讓盲測活動變得更有意義。

金威獎秋季大賞的得獎名單如下：

★「生活玩家」盲測獎

鉑仕麥21年Rare、費特肯22年、百富21年波特桶

★北區百人盲測獎

汀士頓12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶、波摩12年

★中區百人盲測獎

汀士頓12年雪莉桶、吉拉12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶

★南區百人盲測獎

亞伯樂12年雙桶、吉拉12年雪莉桶、詩貝10年

★調和威士忌之王

Johnnie Walker XR21年

★品牌新星獎

The Art of the Blend、鉑仕麥、穀蘊

★最佳調和獎

Johnnie Walker、百齡罈、皇家禮炮

★超值金選獎

三得利角瓶、仕高利達金雪莉、蘇格蘭王。

★最佳廣告獎

三得利百年紀念篇、百富一心造一藝、格蘭菲迪29年夜櫻紀錄短片

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