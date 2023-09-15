年僅21歲的「最強新人」林奕嵐繼今年獲選2023年台北電影節最強新人之後，昨日金鐘獎宣布今年入圍名單，她以《她和她的她》入圍「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，該劇一口氣入圍7項大獎。針對該好消息，林奕嵐回應：「很開心！也很高興這部劇有這麼多入圍獎項，很期待典禮那天，感覺會像同樂會。」

林奕嵐在劇中飾演年輕時的許瑋甯，她笑說：「經紀人先告知我瑋甯姐跟程彬哥入圍的好消息，我當下想說，那是不是表示我沒有入圍？」她補充：「經紀人那時候還安慰我，告訴我消息還未公佈，結果馬上就收到電視台通知。」得知好消息當下在做什麼呢？林奕嵐笑說：「在捷運上，所以我很平靜，也不能大聲講電話，但我是真的心情很平靜，我本來甚至忘記是公布入圍的日子。」

比起拿獎，她更期待在典禮中再見到之前《她和她的她》的合作夥伴，她表示：「我好一陣子沒有見到瑋甯姐跟程斌哥了，這次可以齊聚一堂。」覺得自己有機會拿獎嗎？林奕嵐佛系回應：「有拿到獎會很開心，沒有的話也沒關係。」