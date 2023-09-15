屏東市一對老夫妻喜迎橡樹婚，市長周佳琪特地到場祝福。(林和生攝)

屏東市公所透過戶政系統發現，全市有一對結縭80年的鍾懃興及鍾邱喜鑾夫婦，達到難得「橡樹婚」門檻，屏東市長周佳琪15日親自前往致贈賀匾、金樹與禮金，在詢問交往過程趣事時，阿公突然爆料，其實當初喜歡的是妻子的姊姊。

今年婚齡滿80年的鍾懃興與鍾邱喜鑾都高齡超過九旬，從年少相知、經年相守，開枝散葉已有四代兒孫，福氣滿堂；老翁早年任職台糖公司，致力於蔗糖實驗與推廣工作，對台灣糖業文化傳承極有貢獻；妻子則在家相夫教子。

老太太分享夫妻相處之道在於尊重，關係都是互相的，多溝通就能減少爭執，在丈夫生氣時不要刻意回嘴。兒子則說，母親單純、善良，有著傳統婦女個性。

老先生則透露，因為兩人居住隔壁村，從小就互相知道對方，其實當初喜歡是他的姊姊，但姊姊知道妹妹喜歡這人，於是決定退讓。自己突然爆料，子女則瞪大了眼。他還說，今年母親節妻子外出跌倒，他擔心地大哭，顯見兩人至今感情深厚。

周佳琪表示，最長情的告白就是陪伴，一起慢慢變老就是最浪漫的事，銀髮佳偶攜手數十年，依舊鶼鰈情深，不僅是子孫們的福氣，更是現代年輕一輩的典範。婚姻經營必須夫妻同心、同甘共苦，希望大家都能借鏡長輩攜手白頭的感情及對維繫家庭的付出。