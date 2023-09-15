為執行教育部「創新跨域未來大學計畫」，台灣大學今（15）日舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮。校長陳文章表示，課程將打破學系框架，提出「以學習者為中心的開放式大學」作爲主要策略方向，學生可藉由領域專長了解全校各學系的課程主軸。

教育部長潘文忠在致詞時表示，高等教育是國家培育未來人才的關鍵，期許台大能在過去推動未來大學計畫的基礎上，規劃與試驗具前瞻性的教育方案，不僅要接軌國際，更要發揮台灣的優勢，培育世界級人才；此外，期待台大能秉持實事求是的精神，推廣未來大學的理念與成果，與全臺各大學合作，帶動高教創新，讓台大的未來大學計畫，成為臺灣未來大學的源頭活水。

陳文章說，台大從2019年啟動未來大學計畫，打破學系框架，提出「以學習者為中心的開放式大學」作爲主要策略方向；學生可藉由領域專長了解全校各學系的課程主軸，再根據自己的志向，靈活運用各種制度，打造獨一無二的學習路徑。2028年將是台大第一個百週年，期待未來大學計畫能夠凝聚全校共識，擘劃台大百年與下一個百年的教育願景。

台大教務長兼計畫辦公室主任王泓仁在介紹「未來大學推動基地」時提到，計畫辦公室結合台大共同教育中心、教學發展中心、數位學習中心與學習規劃辦公室，做為繼續推動未來大學計畫的重要基礎。台大團隊於現場展示未來大學的重要工作，包含校院學士、創新領域學士學位學程、領域專長、校友返校學習、未來教室、學習規劃辦公室等重要方案。

另外，為了讓國內大學校院了解未來大學的理念與具體作法，台大指出，「台大未來大學論壇」首場講座將於10月1日登場，將以「高等教育課程改革」為主題，邀請國內外專家學者分享課程改革經驗與人才培育的創新做法，歡迎全國大學校院共同與會交流。