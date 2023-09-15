文化部長史哲12日展開訪歐行程，結束捷克訪問後， 14日到訪荷蘭。史哲表示，明年是台灣與荷蘭相遇的400年，台北國際書展特別安排由荷蘭擔任主題國，並將促成荷蘭國家博物館、國立台灣歷史博物館在台灣合作推出以台灣為名的「1624特展」，期待台荷在400年後，以出版及兩個國家級博物館的對話「再次相遇」。

參訪荷蘭國家博物館時，雙方聚焦討論荷蘭國家博物館與台史博的展覽合作。史哲表示，台史博規劃在今年底推出「1624特展」，除將首度曝光館藏17世紀古物「1646《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》古籍」，並獲荷蘭國家博物館同意授權運用10數件畫作及立體文物的高階圖像於展覽中，其中包含首次在台灣曝光的1650年代荷蘭風景畫大師庫普的印尼東印度公司商人油畫作品等。

參訪荷蘭文學博物館時，史哲與荷蘭外交部國際文化合作大使范德維爾德、MVRDV建築師事務所合夥人及策略長可尼克、文學博物館館長麥德斯、荷蘭當代批判作家菲輔、小說《褔爾摩沙之王》作者貝喬思、知名台荷歷史學者江樹生，以及駐荷蘭代表處大使陳欣新、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫等，共同宣布2024台北國際書展主題國為荷蘭，並將由打造荷蘭著名觀光景點鹿特丹商場、台灣的台南河樂廣場、新化果菜市場的MVRDV建築師事務所進行設計。

史哲指出，2024年是台灣與荷蘭相遇400年的日子，「400年後我們談的不是慶祝或是紀念」，而是談1624年對台灣歷史發展的重要性及意義。史哲認為，1624年是台灣史上第一次跟國際相遇的起點，400年後的今天，應更積極地面對面與國際交流「讓文化成為國際交流的重要名片，也讓文化為台灣人增加更多的自信」。