動保處明（16）日中午12時至下午4時，在中和環球購物中心舉行寵物鳥送養會。（新北市動保處提供）

每年9月17日被定為美國寵物鳥日，為提倡正確的寵物鳥養育觀念，以及幫助無家可歸的寵物鳥找到新的家庭，新北市動保處將於16日寵物鳥日前夕，在中和環球購物中心舉辦寵物鳥送養活動，目的是重新媒合失去主人的寵物鳥，讓牠們能夠獲得一個溫暖的家。

「愛鳥聯盟」2016年設立美國寵物鳥日，希望透過這一天分享鳥類作為寵物所帶來的喜悅，同時也教育大眾如何負責地照顧這些寵物。

動保處明（16）日中午12時至下午4時，在中和環球購物中心舉行寵物鳥送養會。當天有和尚鸚鵡、牡丹鸚鵡、玄鳳鸚鵡、虎皮鸚鵡等超過25隻無主寵物鳥，被帶到現場供民眾參觀。有興趣的民眾可留下基本資料，經評估後可領養。

動保處指出，每年平均收到約2500起鳥禽救援收容案例，其中包括飛失的寵物鳥，截至今年8月底，已處理79起類似案例。動保處先將飛失寵物鳥於官網上公告14天，期間內未被領回寵物鳥優先開放學校等相關公立機關認養，提供寶貴的生命與環境教育資源。

動保處與台灣鳥寶守護者聯盟救援協會合作，將沒有找到飼主的寵物鳥，以及未被學校或機關認養的寵物鳥，轉交給協會安置，於第三階段開放一般民眾認養。

動保處表示，若民眾發現受傷或需要救援的寵物鳥，可以隨時致電動保處24小時動物救援專線02-2959-6353進行通報。同時，如果民眾養有寵物鳥，請務必給牠們戴上有號碼的腳環，並注意牠們的行動，避免逃離。