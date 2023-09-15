由於與雇主針對一份新合約的最後協商期限屆滿，美國汽車工人工會今天零點一過便宣布在3座工廠展開罷工，參與罷工的人數達到1萬2700人左右。

聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）在社群媒體平台X上表示：「聯合汽車工會挺身罷工（Stand Up Strike）行動在三大車廠的3座工廠展開。」 工會補充說，工人在通用汽車（General Motors）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和福特（Ford）的工廠進行罷工。

聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）在3大車廠合約零時過期前2個小時進行的網路直播中表示：「今晚，我們將史上首度同步對三大車廠進行罷工。」

范恩指出，工會將在三大車廠各別旗下的一座工廠罷工，通用汽車是位於密蘇里州溫茨維爾（Wentzville）的工廠，斯特蘭蒂斯是位於俄亥俄州托雷多（Toledo）的設施，福特是位於密西根州韋恩（Wayne）的工廠，不過罷工的部分只有最後的組裝和噴漆作業。

法新社報導，雇主和代表約15萬名工人的工會未能在最後一刻達成協議後，約1萬2700名工人今天集體罷工。

范恩先前形容這場具針對性的罷工，目的是要在談判持續進行之際對汽車公司施加最大壓力。

福特汽車曾抱怨聯合汽車工會遲遲不回應福特提出的最新條件。福特於昨天晚間8時收到工會方面的回應，聲稱工會提出了「難以存續」的條款。

福特表示，「為了避免罷工，福特抱持誠意進行協商」；還說公司在整個產業朝向電動車轉型之際，「仍致力要達成獎勵我們員工並保護福特投資未來能力的協議」。

通用汽車和斯特蘭蒂斯並未立即置評。

通用汽車昨天提高了價碼，將擬議的加薪幅度提高至20%。根據聯合汽車工會，通用汽車先前曾提議加薪18%。

勞資長期衝突對總統拜登競選連任一事來說可能會是個壞消息，因為選民已經對居高不下的通膨感到不滿。