越南台商今天呈遞經貿投資白皮書給越南政府，由越南商工總會主席范晉功代表接受。范晉功表示，台灣半導體產業在世界占重要地位，相信半導體會是雙邊未來合作很重要的一部分。

越南各地台商今天前往越南商工總會（VCCI）呈遞「2023台商經貿投資白皮書─越南篇」。駐越南代表石瑞琦、越南台灣商會聯合總會總會長簡智明、越南台灣事務委員會秘書長陳維海（Tran Duy Hai）及范晉功（Pham Tan Cong）等出席。

范晉功表示，台灣是越南的第4大外資、第5大貿易夥伴，台商對於越南的經濟發展做出很大貢獻。這本白皮書有很多觀察與建議，還提出一些合作機會，VCCI將轉交給越南政府各級有關單位研究。

他提到，美國總統拜登（Joe Biden）日前來越南訪問，雙邊討論的重要內容之一就是加強半導體合作，美國也允諾協助越南加入半導體供應鏈，剛好台灣在這一領域有很多領先的企業。

范晉功指出，相信越南與台灣未來的合作中，半導體會是很重要的一部分，期待雙方未來共同邁進技術合作與實質交流，並期盼代表處還有台商總會繼續推動企業赴越南投資。

石瑞琦致詞表示，這是台商第2次向越南呈遞白皮書，距離上次2017年已有6年，期間國際與區域情勢有很大改變。待VCCI轉知越南各級單位後，雙邊將進一步洽談，期盼在經貿、投資、文化、科技合作更加密切。

他觀察，拜登日前訪問越南非常成功，也答應與越南在半導體產業合作。台商在越南的投資與合作從傳統工業到機械工業，再到電子高科技業產業合作，未來會再繼續深化，甚至不排除半導體領域的合作。

簡智明指出，越南現在有4250家台資企業，在越南工作、生活的台灣人約有9萬，越南擁有僅次於中國的第2大台商聚落。這本白皮書內容近百頁，以中越文並陳，自產官學三方角度著眼，並由經濟部給予經費支持製作。

據他了解，有台灣半導體公司已經在洽商，將選定北越地區投資，而唯有資金、技術、人才到位，整個產業才能順利在越南發展，盼VCCI協助轉達能放寬外籍專家、學者的工作證，對越南的技術發展作貢獻。