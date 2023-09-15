高雄市苓雅區武廟路（15）日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，警方於上午10時30分在屏東枋寮臨海路一帶將吳嫌逮捕，吳嫌也坦承犯行，目前警方正在釐清相關案情。鄰居聽聞噩耗感嘆，羅姓夫婦很年輕，平時待人很客氣，怎會因為噪音問題遇害。

據了解，居住在同一棟大樓13樓的63歲吳嫌曾多次投訴14樓噪音問題，調解委員會也因此調解兩方2至3次，不過仍調解未果，直到今日早晨吳嫌上樓狠心刺殺夫妻2人。根據檢方初步勘驗，當時正準備送小孩上學的36歲蔡姓妻子已開門準備出門，吳嫌看見門半開後直接進入屋內行凶。

蔡姓妻子先是遭到吳嫌砍殺，在左手臂畫出刀傷，接著又砍往蔡女腹部，導致蔡女腰間破出大洞，臟器外露慘死；而35歲羅姓丈夫則是陳屍於臥房床上，身上則有3處刀傷，分別為右手臂刀傷、腹部刀傷、致命傷疑似為左胸口的傷口，但目前2人死因仍待鑑定。

吳嫌落網後警方表示他相當不配合辦案，落網時只穿著白色汗衫，警方表示，吳嫌在逃亡100多公里途中，變裝了3次，只為了逃避查緝。

凶嫌落網後極度不配合警方調查，先是不透露凶刀丟棄地方，再來也不配合警方進入屋內搜查，由於房子所有權人為吳嫌，但吳嫌不允許警方入內搜查，對於警方提問也一概不回答，目前全案仍在偵查中。