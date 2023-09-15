這次戰略合作將全面整合雙方資源，以台灣為起點，共同打造全球領先的華語音樂串流平台，更積極推動華語音樂在國際市場的發展，提升台灣流行音樂地位。

台灣大總經理林之晨表示，與「科科科技」形成戰略聯盟，整併雙方旗下音樂串流事業，未來將統一以KKBOX品牌服務全體用戶，以利KKBOX取得關鍵規模，加速拓展國際市場，在全球舞台與歐美串流平台分庭抗禮。台灣大未來將挹注通路、綁約等Telco+電信天賦，助KKBOX能所不能、加速成長，同時提供台灣大用戶多種優惠方案，輕鬆享用優質的KKBOX服務。雙方亦將攜手扶植台灣創意內容產業，助創作者接軌全球巿場，相信此戰略聯盟將會創造一加一遠大於二的效果。

台灣大強調，MyMusic現有月租用戶約期內資費權益不變，並自2023年10月中旬起，協助用戶升級加入KKBOX。KKBOX提供破億首歌曲、Podcast獨家節目、多元排行榜與精選歌單，並擁有超過4,000萬首無損歌曲、一起聽獨家語音直播、多裝置支援等，堪稱亞洲最具實力的音樂串流平台。搭配台灣大的優質5G網路、多元終端，以及串聯子品牌OP響樂生活、mo幣生態圈，將提供全方位、一站式的行動影音體驗，貼近使用者的生活需求。

台灣大擁有超過760萬用戶、近700家實體通路以及上千人的客服團隊，未來順利合併台灣之星後，更將以近千萬用戶、最佳頻寬整合的龐大實力，致力於提供高品質且豐富的影視音服務，積極投資獨家內容，將台灣原創作品推向國際舞台，成功合作案例包括MyVideo與Disney+、BBC Player等國際旗艦串流平台合作，此次與KKBOX結盟，也將提升市場競爭力。