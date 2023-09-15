林又立今出席自家瑜珈教室活動。（hyphy提供）

林又立（左）和林可彤一起創業合作愉快。（hyphy提供）

林又立和林可彤合開的瑜珈教室「hyphy」今（15）日舉行6周年派對。林又立透露林可彤是公司裡最愛生氣的人，很喜歡念一些媽媽會在意的事情，「例如她就會說誰去清廁所、水果放在外面誰拿去冰，這些事情。」

林又立去年夏天在臉書放上和男友S先生擁抱的閃照，大方認愛，她說其實自己很低調，「官宣」是男友要求的，「他望周知，我沒有特別想讓大家知道，可能我連生小孩都要被偷拍到我才會在IG上承認，那時候我PO認愛的時候，朋友還以為被盜帳號。」目前2人交往一年多，林又立甜誇男友幽默、反應快，思路清晰，且工作很成功，在商業方面也給她很多建議分析，「他可以在生活中逗我笑，又貼心，又有一個免費顧問。」

2人目前是遠距離，大約2個月見一次面，問到生子計畫，她說有想過但沒有認真執行，因為很少見面，且現在年紀生小孩不容易，但還好她有凍卵，「如果中了就生，但還沒考慮到結婚計畫。」