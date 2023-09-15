2023台北白晝之夜將於10月7日晚間6時至8日上午6時登場，今年首度選在信義區國父紀念館、台北市議會及台北市政府周邊舉辦，屆時台北市議會將變成表演廳，演出結合音樂、馬戲肢體的表演，以隱喻手法展現議事民主；市長室則會被「貓市長」佔領，由劇團規畫行為藝術演出，搭配實境直播技術，開放民眾參與互動。

白晝之夜起源於法國，台北市2016年起響應舉辦，今年主題為「起義吧！」，以國父紀念館、台北市議會及台北市政府3大場館作為展演核心，藝術家及表演者會以6大主題展現當代藝術創作、影像、音樂、戲劇、馬戲、脫口秀等各類型文化演出。

文化局介紹，今年白晝之夜有9大亮點作品，包含Inside Out Project、Minimum Monument最小的紀念碑＿小冰人藝術行動、自由・力量＿24小時Live Painting、買不到藝術公園－遊湖計畫、一夜影展、星空市政廳、貓市長・佔領中、台北大歌廳：時代DJ金曲、開箱市議會。

台北市副市長林奕華指出，今年白晝之夜強調自由思想，市政府與市議會加入活動，象徵打破政府權威形象，意義非凡，屆時市政府一樓大廳、市長室都有活動，外牆還邀請藝術家創作，市議會則變成劇場表演地，讓政府變得不那麼嚴肅，邀請國內外民眾一同來到台北，參加這場國際藝術饗宴。

白晝之夜總策畫團隊左腦創意執行長程詩郁表示，只要在Google打上Taiwan，便會出現台北101，代表信義區台灣的主視覺，加上今年恰逢聯合國人權宣言75周年，決定讓白晝之夜以「起義吧」為主題在信義區舉辦，藉機向全世界傳達台灣自由價值及珍貴民主。

白晝之夜規畫的「貓市長・佔領中」在市長室登場，由日本羊毛氈復刻創作者佐藤法雪製作的擬真貓頭，創造貓頭人身的角色「毛容容」，再透過僻室Houce Peace劇團的行為藝術演出，並搭配趨勢科技提供的實境直播技術、限量開放參與的市民互動，讓市長室成為充滿狂想與趣味的魔幻空間。

「開箱市議會」則將台北市議會議場變成表演廳，屆時將有10個以上團體演出馬戲肢體結合音樂的演出，表演者將跟隨鼓聲節奏倒立雜耍，透過隱喻的手法展現議事民主，撞擊出屬於民主場域的節奏與脈動。