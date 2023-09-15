據衛福部統計，2022年乳癌就醫人數超過16萬人，但不同於美國趨勢，近年台灣乳癌死亡率未有效降低。10月是國際乳癌月，乳癌病友協會提醒女性朋友「早篩早治」，並呼籲政府將免費乳癌篩檢門檻下修至40歲、新藥加速納入健保。

台灣乳癌發生率逐年攀升，從2008年的每十萬人口56.7，到2020年增加為每十萬人口82.1，在所有癌症中位居第一。乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，以2008年到2020年乳癌標準化死亡率數據來看，美國是逐年下降，台灣則沒有明顯降低，這顯示早期篩檢、早期治療的重要性。

目前國健署提供45歲至69歲女性，每2年一次免費乳房攝影檢查，但黃淑芳指出，新冠疫情期間，乳癌篩檢使用率嚴重下滑，尤其65到69歲族群最為嚴重，下滑約6％，疫情後務必找回流失的篩檢量。

台灣乳癌好發年齡比歐美年輕7歳，以45到54歲占比最多。黃淑芳指出，鑒於乳癌好發年齡持續下移，呼籲國健署應將乳房攝影檢查補助年齡下修，從現行45歲調整為40歲，有助於及早發現、及早治療。

另外，黃淑芳指出，我國早期乳癌健保藥物落後國際治療趨勢​，以惡性較高的HER2型乳癌為例​，我國自2010年將第一代標靶藥物納保後​，至今無新的HER2早期乳癌標靶藥物納保。

黃淑芳說，隨著更多創新標靶藥物問世​，多數的病人無法得到完整治療，呼籲將乳癌早期新藥、新科技加速納保，減緩癌友因個人生涯及費用上的考量，導致錯失最佳治療時間。​

乳癌病友協會由26個團體共組，自2002年成立以來，持續站在第一線協助姊妹對抗乳癌，從提供首次罹癌病友指引的「認識乳癌之旅」，到針對晚期復發病友的「ABC工作坊」，以及協助解費心靈沉澱的「好心情工作坊」、充實醫病知識的「智慧病人講座」，從各面向協助病友完成抗癌旅程。