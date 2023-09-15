有些情侶雖然聊得來，價值觀也相似，但生活的方式卻差很大，就容易產生爭執。《搜狐網》近日分享3組星座情侶是天生靈魂伴侶，他們生活過得多采多姿，擁有共同的目標，甚至達到精神層面的昇華。

▎射手座＆獅子座

射手座為人樂觀熱情，喜歡接受挑戰，對生活品質非常要求，獅子座個性好強，面對任何事都要做到最好，過生活也不例外，兩者追求精神與物質層面的富足，因此在工作上會更努力，創造高品質的生活環境，而且價值觀相近，日子過得愜意又不乏味。

▎雙魚座＆牡羊座

雙魚座天性浪漫溫柔，而且情感豐富，遇到鬼點子特別多的牡羊座，兩人可說是一拍即合，談戀愛就像童話故事，總是把生活過得很爛漫，處處都是驚喜，對於他們而言，愛情沒有停滯期，每天都是熱戀期，一定會過節日並送對方禮物，生活很有儀式感。

▎天蠍座＆雙子座

天蠍座雖然喜歡搞神祕，不過一旦確定關係，就會盡力付出一切，讓伴侶感受到愛，而雙子座常被稱作雙面人，但內心其實很柔軟，會記住別人對他們的好，兩者都屬於文藝類型的星座，比較重視精神層面的滿足，生活不被柴米油鹽左右，認為愛人在身邊才是最重要的事。