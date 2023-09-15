高雄市苓雅區一名吳姓男子因不滿樓上鄰居製造噪音，且多次調解情況仍未改變，直接持刀衝上樓將鄰居夫婦殺害，引起全台震驚。有網友分享自己的親身經驗，透露自己一家人已經相當配合樓下鄰居的要求，但對方卻越管越多，讓他忍不住說「奉勸怕吵的神經病，就不要住在都市社區了，直接搬到郊區或買獨棟透天卡實在」。

鄉民「baby0912」今（15）日在PTT八卦板表示，今年1月中搬進新的租屋處，當時因為在搬家的關係會發出聲響，樓下鄰居因此告知社區晚上10點後須保持安靜，原PO馬上向對方道歉，並在每天超過10點後都輕聲細語。

雖然事後鄰居也說講話聲已改善，但卻提到樓上寵物的「走路聲」仍會傳到樓下，希望原PO可以在家裡擺放地毯。同時，樓下鄰居更播出手機錄到的流水聲，希望原PO一家人不要在10點後洗澡，否則水流聲會影響到其他鄰居的睡眠品質，其他還有乾濕分離的門要輕輕開關；蓮蓬頭要用掛的，因為放水龍頭上會有很大的「叩」聲響等。

原PO崩潰質疑，連水流聲都被樓下認為是在吵鬧，甚至洗澡的時間都要管，讓他們一家產生心理壓力，但他們明明只是正常作息，不解到底哪裡有問題，「奉勸怕吵的神經病，就不要住在都市社區了，直接搬到郊區或買獨棟透天卡實在，不然就是跟建設說他們隔音太差啊，騷擾無辜一般老百姓幹嘛啊？」

其他網友也說「管道的聲音也未必一定是你家產生的」、「洗澡我以前住的地方有人會議時有提出，然後被罵翻」、「拉桌椅跑跳就算了，講到洗澡聲實在太扯了」、「光小孩高中補習回來都超過10點半了」、「我覺得你沒錯，已經算好溝通了，是我可能就罵回去了」。

還有網友建議，可以出門玩個幾天，看樓下是否有持續反應樓上噪音，如此一來就可以直接確認「噪音」到底是不是原PO一家的問題；原PO則透露，清明連假時一家人回老家玩了4天，結果竟接到管理室告知講話聲太吵，樓下已經抱怨好幾天了，讓他無言告知「這幾天我們都不在，或許樓下應該去拜拜」。