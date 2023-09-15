2023金馬影展繼揭曉坎城影帝役所廣司確定來台，15日再公布14部席捲柏林、坎城、威尼斯三大影展的夢幻強片，包括希臘名導尤格藍西莫勇奪威尼斯影展金獅獎的《可憐的東西》，坎城影展最佳導演陳英雄的《火上鍋》（暫名），德國名導克里斯汀佩佐贏得柏林影展評審團大獎《野火蔓延時》，以及溫德斯、阿莫多瓦、凱莉萊卡特、瓊安娜霍格、華蕾莉董澤莉等名導新作，演出明星包括艾瑪史東、茱麗葉畢諾許、蒂妲絲雲頓、蜜雪兒威廉絲、桑德拉惠勒、寶拉貝爾、薇吉妮愛菲亞、伊森霍克、佩德羅帕斯卡、梅維爾波柏、班諾馬吉梅、傑西艾森柏格、威廉達佛、馬克魯法洛和奧斯卡影帝安卓亞布洛迪，陣容璀璨。

希臘鬼才導演尤格藍西莫勇奪威尼斯影展金獅獎的新作《可憐的東西》，以匪夷所思的情節回應性別歧視與性愛解放，奧斯卡影后艾瑪史東獻出從影迄今最大膽的演出。陳英雄勇奪坎城最佳導演的《火上鍋》，邀來茱麗葉畢諾許與《鋼琴教師》班諾馬吉梅飾演19世紀的名廚愛侶，精緻細膩的場面調度，別具一格。德國名導克里斯汀佩佐贏得柏林評審團大獎的《野火蔓延時》把人際衝突和性愛慾望拍得熾烈曖昧，堪稱其最佳作品。

本屆金馬影展除了將放映溫德斯把役所廣司推上坎城影帝寶座的《我的完美日常》，也邀來他於坎城特別放映的3D紀錄片《安塞姆：廢墟詩篇》，帶領觀眾走進德國當代藝術巨擘安塞姆基弗的創作核心。西班牙大師阿莫多瓦則找來伊森霍克、佩德羅帕斯卡，在《荒漠斷背情》飾演一對因謀殺事件而重聚的舊愛。葡萄牙名導佩德羅科斯塔凝練三十年創作核心的《火之女兒》，把離散悲歌轉化為音樂史詩。這幾部都是影迷不可錯過的大師短片。

曾以《割愛》驚艷影壇的南非導演約翰特倫戈夫，入圍柏林競賽的《崇陽俱樂部》可以看到好萊塢明星傑西艾森柏格突破尺度，在奧斯卡影帝安卓亞布洛迪的誘惑下，揭開男性最為深層的慾望和恐懼。葡萄牙導演喬歐卡尼喬贏得柏林影展評審團獎的《苦日方來》，和同樣故事不同視角的《來日方苦》，精彩到連柏林影展都難以取捨，創下分別入選主競賽與邂逅單元的空前紀錄，兩片同樣會在金馬相互輝映。《壞小子巴比》澳洲名導洛夫德希爾抱回柏林影展影評人費比西獎的《善良的生存》，以無對白的方式描繪出一名黑人女性的荒漠旅程，影像與聲音充滿沉浸魅力。

幾位女導演的新作也極有可看性。英國導演瓊安娜霍格入選威尼斯影展競賽的《莊園魅影》，邀來演技派巨星蒂妲絲雲頓一人分飾母女兩角揭開家族祕密，堪稱教科書級的演技示範。美國獨立名導凱莉萊卡特叩關坎城競賽的《開展在即》，則讓金球獎影后蜜雪兒威廉絲化身雕塑家，影片對創作靈光以及生活日常的刻畫，細膩動人。《佔慾情人》法國才女華蕾莉董澤莉找來凱薩獎影后薇吉妮愛菲亞與《雙面勞倫斯》梅維爾波柏，一起拆解婚姻童話，令人又愛又怕。德國新銳女導演芙勞克芬思特瓦德的《茜茜與我》，由《顛父人生》歐洲影后桑德拉惠勒演繹茜茜皇后最後一任貼身女侍官，除了對傳奇人物提供全新切入角度，精湛演技也透出曖昧情愫。