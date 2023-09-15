2023年諾貝爾獎即將於今年10月2日起陸續揭曉各獎項。諾貝爾基金會周五（15日）宣布，今年每個獎項獎金將增加100萬瑞典克朗（約新台幣285.3萬元），獎額將達到1100萬瑞典克朗，相當於98.6萬美元（約台幣3146萬元）。

路透社報導，諾貝爾獎的獎金數目近年有減有增。諾貝爾基金會說，基金會財務狀況更加穩健，因此調高獎金金額。

2012年，基金會為改善財務狀況，獎金從1000萬克朗降為800萬瑞典克朗，2017年增為900萬瑞典克朗，2020年再調升至1000萬瑞典克朗，追回2012年水準。

然而，過去10年間，瑞典克朗兌歐元匯率下挫30%，居住地在瑞典以外的獲獎人拿到的獎金固然增加了，實際上並不會比前幾屆得獎人更為富有。科學、文學、和平獎在1901年首屆就開始頒發，2013年各獎項獎金雖已縮水至800萬瑞典克朗，但當時相當於120萬美元（約台幣3829萬元）。

2023年諾貝爾獎第一個頒發的會是生醫獎，預計10月2日揭曉，其後每天依序頒發物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎，10月9日頒發經濟學獎。