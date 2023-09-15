中國大陸外交部發言人毛寧9月15日，主持例行記者會。有記者提問，近日，美國先後以軍售、軍援和貸款等形式向台灣提供先進武器。中國大陸外交部發言人此前表示，中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。對此，毛寧表示，美國政府不顧中方堅決反對，執意向台灣提供武器，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國大陸主權和安全利益，在武裝台灣的錯誤危險道路上越走越遠。

毛寧指出，美國洛克希德．馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商直接參與8月24日美售台武器，諾斯羅普．格魯曼公司多次參與美售台武器。根據中國大陸《反外國制裁法》，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。

毛寧強調，中國大陸政府捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。