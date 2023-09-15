導演溫子仁帶著「水行俠」傑森摩莫亞、派翠克威爾森、安柏赫德、葉海亞阿巴杜馬汀二世和妮可基嫚，一同回歸DC影史最賣座的作品續集《水行俠 失落王國》。

在《水行俠 失落王國》中，先前未能打敗水行俠的黑蝠鱝依然矢志為死去的父親報仇，他將不計代價只求徹底擊敗水行俠；而這次黑蝠鱝掌握能釋放古老邪惡力量的遠古神器黑色三叉戟，變得比以往更加強大。為了對抗黑蝠鱝，水行俠必須向前亞特蘭提斯之王，如今被囚禁的弟弟歐姆求助，兩人成為意想不到的盟友；兄弟倆必須克服己見，以保衛王國、拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。

原班卡司全數在《水行俠 失落王國》中回歸，包含：由傑森摩莫亞飾演的亞瑟庫里／水行俠，如今必須在亞特蘭提斯之王和新手父親兩份職責之間取得平衡；派翠克威爾森飾演歐姆，身為水行俠同母異父的弟弟與宿敵，這次被迫與哥哥結盟；安柏赫德飾演梅拉，如今是亞特蘭提斯王后和王位繼承人的母親；葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演黑蝠鱝，為了替父親復仇而誓言擊敗水行俠和他的家人，以及亞特蘭提斯王國；妮可基嫚飾演的亞特蘭娜女王是強悍的領導者，同時也是有著戰士之心的母親。杜夫朗格和藍道爾朴也分別再次飾演涅羅斯王和史蒂芬沈博士。

《水行俠 失落王國》由導演溫子仁執導，彼得沙佛朗、溫子仁和羅伯柯恩擔任製片，葛倫瓦斯曼和濱田沃特監製。預計12月20日（週三）在台灣上映。